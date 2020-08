Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Turnbeutels - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Sonntag, 09.08.2020 00:00 - 00:10 Uhr

Der 20-jährige Geschädigte befindet sich zum Tatzeitpunkt im Außenbereich eines Lokals in der Weißliliengasse. Während seines Aufenthaltes liegt sein mitgeführter Sportbeutel neben ihm auf dem Sitz. Ein Zeuge beobachtet, wie ein bislang unbekannter Täter den Turnbeutel greift und sich anschließend von der Örtlichkeit in Richtung Holzhofstraße entfernt. Eine Verfolgung des Täters ist dem Geschädigten aufgrund der bereits zurückgelegten Strecke nicht mehr möglich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

