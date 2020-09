Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag kollidierten bei Uhingen ein Auto und ein Motorrad.

Gegen 16.30 Uhr war ein 54-Jähriger von Holzhausen in Richtung Wangen unterwegs. Nach dem Ortsausgang bog er mit seinem Opel nach links in Richtung eines Feldwegs ab. Zeitgleich überholte ein nachfolgender Yamaha-Fahrer mehrere Fahrzeuge. Als er das abbiegende Auto bemerkte, versuchte der 53-Jährige noch auszuweichen. Dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen, worauf der Kradfahrer in einen Acker abgewiesen wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

