Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fenster beschädigt

Mehrere Fenster demolierten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag in Schnaitheim.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Dienstag. Unbekannte hatten an der Schule in der Carl-Spitzweg-Straße insgesamt fünf großflächige Fenster beschädigt und in Teilen eingeschlagen. Die Fenster befanden sich im Bereich des Eingangs. Die Tat soll zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 6.30 Uhr passiert sein. Der Polizeiposten Schneitheim (Telefon 07321/63055) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können.

