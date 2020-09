Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer übersieht Straßenbahn

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in der Neue Straße. Gegen 8.15 Uhr bog er nach links in die Schillerstraße ab. Dabei übersah er eine in Richtung Stadtmitte fahrende Straßenbahn. Die hatte Vorrang. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn blieb fahrbereit. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

