Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertige Moutainbikes aus Garage gestohlen

53894 Mechernich (ots)

Offenbar durch ein gekipptes Garagenfenster gelangten am frühen Mittwochmorgen (02.57 Uhr) Diebe in eine Garage an der Straße "Am Knipp. Aus dieser Garage entwendeten sie vier hochwertige Fahrräder. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro- Bereich.

