POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gegenverkehr übersehen

Drei beteiligte Autos und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag auf der B19.

Gegen 12.45 Uhr fuhr die 19-Jährige auf der B19 von Aalen in Richtung Heidenheim. An der Einmündung Richtung Rotensol bog sie nach links ab. Ein VW kam entgegen. Den übersah die Fahrerin des Toyota. Der 57-jährige VW-Fahrerin gelang es nicht mehr zu bremsen und die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der VW nach rechts und prallte dort gegen im Einmündungsbereich wartenden MAN Sattelzug. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin des VW schwere Verletzungen, die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Der Laster Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 21.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der MAN konnte seine Fahrt fortsetzen.

