POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel an Pkw beschädigt

Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Sternallee ereignet hat. An einem hier abgestellten grauen VW Passat wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0 entgegen.

