Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gauangelloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Garagen ein - Zeuge gesucht!

Gauangelloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter gleich in zwei Garagen ein und entwendeten daraus Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zunächst verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum von Freitag auf Samstag Zutritt in eine Garage in der Schönen Aussicht. Daraus wurden zwei neuwertige E-Bikes entwendet. In der darauffolgenden Nacht brachen womöglich dieselben Unbekannten in eine Garage im Bammentaler Weg ein und entwendet hieraus hochwertige Werkzeuge.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ebenfalls Diebstähle aus ihrer Garage festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

Schützen Sie ihr Eigentum - schließen Sie ab! Kontrollieren Sie stetig die Verschlussverhältnisse Ihres Wohnhauses, Garage, Gartenhütte, usw. Sichern Sie Wertsachen wie bspw. Fahrräder nochmals mit einem Schloss oder Werkzeuge in besonderen Behältnissen. Sie haben Fragen zu diesem Thema? Hinweise dazu finden Sie jederzeit online unter: www.polizei-beratung.de

