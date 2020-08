Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Flugzeugabsturz eines Doppeldeckers am Flughafen Mannheim, Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Absturz eines alten Doppeldeckers nahe dem Mannheimer City Airports. Nachdem das Flugzeug gegen 16 Uhr startete, kam es unmittelbar danach aus bislang unbekannter Ursache zum Aussetzen des Motors. Der Pilot musste deshalb in einem angrenzenden Feld nahe dem Maimarktgeländes notlanden. Dabei überschlug sich der Doppeldecker und blieb auf dem Dach liegen. Der Pilot sowie sein Co-Pilot konnten sich selbstständig aus dem verunfallten Flugzeug befreien. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt; der Co-Pilot kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen 19 Uhr wurde das abgestürzte Flugzeug von Einsatzkräften der Feuerwehr und des technischen Hilfswerks geborgen und anschließend mittels Tieflader zum Flughafen verbracht. Dabei mussten umliegende Straßen kurzfristig gesperrt werden. Der Doppeldecker wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Aussage getroffen werden. Auch ist bislang noch unklar, ob ausgelaufene Betriebsstoffe in das Erdreich eindrangen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

