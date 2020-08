Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Altenheim; drei Verletzte, Ursache noch unklar; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Bei dem Brand in einem Altenwohnheim in der Dürerstraße im Stadtteil Neuostheim wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Pflegekräfte leicht verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Ein Gebäudeteil des Altenheims ist derzeit nicht bewohnbar. Zwanzig Bewohner dieses Gebäudeteils wurden in einem anderen Teil des Altenheims untergebracht.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

