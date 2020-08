Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Motorradunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es bei Laudenbach zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 69-Jähriger verletzt wurde. Der Zweiradfahrer fuhr um 12:40 Uhr von Heppenheim kommend auf der B 3 wobei er bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zur K 4229 die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der alleinbeteiligte Unfallverursacher mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro.

