Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verursachen eines Verkehrsunfalls infolge Trunkenheit

Daaden (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2020, verursachte ein Pkw-Fahrer, gegen 17:45 Uhr, in Daaden auf dem Fontenay-Le-Fleur einen Parkplatzunfall, als er rückwärts aus einer Parklücke gegen einen dahinter stehenden Pkw fuhr und diesen dabei beschädigte. Bei der Unfallaufnahme wird Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers festgestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell