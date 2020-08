Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kradfahrer

57537 Wissen, Im Kreuztal / Weststr. (ots)

Am Do., 06.08.2020, gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad Harley-Davidson die Weststraße aus Richtung Stadtwerke kommend in Richtung der Straße Im Kreuztal. An der Einmündung wollte er der abknickenden Vorfahrt nach rechts folgen und bog in Richtung Altenkirchen ab. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Renault Megane die Straße "Im Kreuztal" aus Richtung Stadtmitte kommend und wollte geradeaus der Straße in Richtung Altenkirchen folgen. An der Einmündung der Weststraße beachtete sie nicht die Vorfahrt des Kradfahrers und streifte das Motorrad. Der 23-Jährige kam durch den seitlichen Anstoß ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Krad und kam zur Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 3500,-EUR Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell