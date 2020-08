Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizei

Herdorf (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2020 gedachte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf in den Nachmittagsstunden einen Motorrollerfahrer in Herdorf einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und gab diesem daher deutliche Anhaltesignale. Der Fahrer flüchtete daraufhin vom Wolfsweg aus durch den gesamten Ortsbereich bis zu einem Waldstück in der Hermann-Goetze-Straße, wo er gestellt werden konnte. Auf seiner Flucht missachtete der Rollerfahrer vollkommen rücksichtslos jegliche Verkehrsregeln und nötigte einen bevorrechtigten PKW-Fahrer zu einer starken Bremsung, um so einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Verfolgungsjagd und insbesondere den Fahrer eines schwarzen PKW, der aus Richtung Daaden kommend die Straße "Glockenfeld" befuhr und dem an der Einmündung "Hermannsplatz" von dem durch einen Streifenwagen verfolgten Rollerfahrer die Vorfahrt genommen wurde. Dies muss zwischen 16:00 und 17:45 Uhr geschehen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 - 926 0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell