Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Herdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde am Donnerstag, den 06.08.2020, auf der Schneiderstraße in Herdorf ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der scheinbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

