Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schreckhafte Ziegen

Friedewald (ots)

In den frühen Morgenstunden am heutigen Freitag wurden hiesiger Dienststelle mehrere "unbeleuchtete" Ziegen auf dem Gehweg in Friedewald am Alexanderring gemeldet. Die Polizei konnte schnell den vermeintlichen Tierhalter ermitteln, der sich um die "bärtigen" Lebewesen kümmerte.

Hintergrund war, dass die Ziegen sehr ängstlich waren und vor einigen "ortsansässigen" Schlangen geflüchtet waren, die sich auf deren Wiese befanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02714-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell