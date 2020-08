Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis - BAB 5: Schwerer Verkehrsunfall im Parkplatzbereich, 4 Verletzte - Pressemitteilung Nr. 1

Hemsbach (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 Höhe Hemsbach auf dem Parkplatz Weschnitz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 4 Personen teilweise schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Audi Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden. Im Bereich Hemsbach bog er von der Autobahn ab und fuhr auf den Parkplatz Weschnitz auf, wo er mit einem dort befindlichen Mercedes Benz kollidierte. Der 47-Jährige und die 3 Insassen des Mercedes wurde teilweise schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Über die Verletzungen und die Höhe der Sachschäden können bislang keine Angaben gemacht werden. Der Parkplatz ist derzeit gesperrt. Das Autobahnpolizeirevier Seckenheim der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell