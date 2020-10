Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0676 --Polizei fasst Spielhallenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 15.10.20, 01.45 Uhr

Ein 31 Jahre alter Mann überfiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Spielothek in der Neustadt und verletzte dabei eine 45-jährige Angestellte. Die Polizei konnte den Räuber auf der Flucht festnehmen.

Der 31-Jährige betrat die Spielhalle in der Friedrich-Ebert-Straße, lief direkt zum Tresen und forderte von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Hierbei hielt er seine Hände in den Jackentaschen und täuschte einen gefährlichen Gegenstand vor. Anschließend packte er die Frau an den Haaren und drückte sie nach unten. Die 45-Jährige ergriff ihr Pfefferspray und setzte es gegen den Angreifer ein. Dieser flüchtete daraufhin ohne Beute. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten ihn noch in Tatortnähe. Beide Personen wurden durch das Einatmen des Reizgases leicht verletzt und mussten behandelt werden. Der Räuber wurde anschließend in einer Psychiatrie untergebracht.

