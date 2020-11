POL-PDLD: Warnung vor Betrügern!

Polizeidirektion Landau

Man denkt immer, man fällt nicht darauf herein. Aber Abzocker am Telefon haben immer ausgefeiltere Methoden. Ob Enkeltrick, falsche Polizisten oder angebliche Energieversorger. Aktuell kommt es in unserem Dienstgebiet wieder vermehrt zu derartigen Anrufen und Betrugsversuchen. Bislang reagierten die vermeintlichen Betrugsopfer vorbildlich, sodass es zu keinem Schaden kam. Zudem warnen wir vor unseriösen Handwerken, die angeblich anfallende Sanierungen an Ihrem Haus unprofessionell und völlig überteuert anbieten. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, achtsam zu sein und beim geringsten Verdacht die Polizei zu verständigen.

