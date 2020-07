Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich (23.07.2020)

Unterkirnach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radlerin kam es gestern gegen 16 Uhr in der Straße Moooslochweg. Eine Fahrradgruppe war dort in Richtung Groppertal unterwegs. Eine 59-Jährige, die mit ihrem E-Bike in der Gruppe unterwegs war, kam auf abschüssiger Strecke, ohne Beteiligung Anderer, nach einem Fahrfehler zu Fall. Der getragene Fahrradhelm verhinderte zwar schwerwiegendere Verletzungen, aber trotzdem waren die erlittenen Verletzungen noch so erheblich, dass die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. An ihrem neuwertigen E-Bike entstand kein Schaden.

