Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin (22.07.2020)

Spaichingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 55 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Hindenburgstraße in die Hauptstraße ereignete. Der 14 Jahre alte Lenker eines Fahrrades fuhr auf dem links an der Hindenburgstraße entlangführenden Gehweg in Richtung Marktplatz und vom Gehweg auf den über die Hauptstraße führenden Fußgängerüberweg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die ihrerseits auf dem an der Hauptstraße entlangführenden Gehweg in Richtung der Einmündung der Sallancher Straße in die Hauptstraße rannte. Der jugendliche Fahrradfahrer stürzte, er wurde hierbei nicht verletzt. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

