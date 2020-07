Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau wird von unbekanntem Mann sexuell belästigt (17.07.2020)

Konstanz (ots)

Bereits am Mittwoch in der vergangenen Woche gegen 12.30 Uhr ist eine 24-Jährige von einem unbekannten Mann in der Max-Stromeyer-Straße sexuell belästigt worden. Die Frau stieß den Unbekannten von sich, wonach der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Kriminalpolizei Konstanz sucht nun einen 35-45 Jahre alten, etwa 180 cm großen Mann mit schlanker, sportlicher Statur und kurzem braunen Kopfhaar. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einem grauen Langarm-Sweatshirt mit V-Ausschnitt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann weitere Frauen belästigt hat.

Weitere geschädigte Frauen werden gebeten, sich an die Polizei, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

