Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nächtlicher Einbruchsversuch

Schweigen-RechtenbachSchweigen-Rechtenbach (ots)

Gegen 02:20 Uhr kam es in der Längelsstraße zu einem Einbruchsversuch. Zwei dunkel gekleidete Personen hebelten an einem Wohnhaus ein Fenster auf. Dabei wurden sie von den Hausbewohnern bemerkt und flüchteten ohne Beute. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den beiden geflüchteten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



