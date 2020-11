POL-WL: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses ++ Brackel/A7 - Mit Pkw überschlagen ++ Seevetal/A7 - Ladung von Sattelauflieger gestohlen ++ u. w. M.

Polizeiinspektion Harburg

Brand eines Wohn- und Geschäftshauses

Am Donnerstag (26.11.2020), gegen 20:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines brennenden Dachstuhls in den Borsteler Weg gerufen. Drei Bewohner, die zur Brandausbruchszeit im Haus waren, hatten die Wohnung unverletzt verlassen können. Ein unbekannter Zeuge hatte an der Tür geklopft und sie auf das brennende Dach hingewiesen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Dach des ersten Obergeschosses erkennbar. Sofort wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. In der Spitze waren rund 150 Kräfte der örtlichen Feuerwehren im Einsatz.

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Das zweigeschossige Gebäude wurde durch den Brand und das Löschwasser massiv in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit ist es unbewohnbar. Nach erster Einschätzung besteht Einsturzgefahr.

Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Zur Brandursache hat die Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 500.000 EUR.

Die Polizei bittet den Zeugen, der die Bewohner auf das Feuer hingewiesen hat, sich auf der Dienststelle in Winsen zu melden. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

Brackel/A7 - Mit Pkw überschlagen

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Donnerstag, gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Mann, der mit seinem VW Golf in Richtung Hamburg unterwegs war, geriet aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Heck eines Sattelzuges. In der Folge kam der Pkw des 19-Jährigen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der Wagen blieb mit der Dachseite auf der linken Spur liegen. Trümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

Zwei nachfolgende Pkw touchierten den auf dem Dach liegenden Golf leicht, ein weiterer Pkw fuhr über herumliegende Trümmerteile und wurde dadurch beschädigt.

Glücklicherweise erlitt der Unfallverursacher nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500 EUR. Die A7 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten in Richtung Hamburg voll gesperrt werden.

Seevetal/A7 - Ladung von Sattelauflieger gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Diebe auf den Rastplätzen an der A7 unterwegs gewesen und haben mindestens acht Sattelauflieger beschädigt, in dem sie die Planen zerschnitten, um nach hochwertiger Ladung zu suchen. Auf dem Rastplatz Seevetal (Richtungsfahrbahn Hamburg) traf es sechs Fahrzeuge, auf dem Rastplatz Hasselhöhe (Richtungsfahrbahn Hannover) wurden zwei Sattelauflieger beschädigt.

Während die Täter bei den meisten Fahrzeugen leer ausgingen, konnten Sie von einem Sattelauflieger rund 290 Kaffeemaschinen erbeuten. Für den Abtransport dürften die Täter selbst einen Lkw benutzt haben. Inklusiv der Sachschäden an den übrigen Lkw schätzt die Polizei die Schadenssumme auf rund 35.000 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den Rastplätzen an der A7 aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 796200 bei der Autobahnpolizei zu melden.

Landkreis Harburg - Tageswohnungseinbrüche

Am Donnerstag (26.11.2020) registrierte die Polizei drei Tageswohnungseinbrüche. In Buchholz/Steinbeck schlugen Diebe in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 15:15 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie eine Spielkonsole.

In Toppenstedt traf ist ein Einfamilienhaus an der Straße Lehmelweg. Hier waren die Täter in der Zeit zwischen 15 und 19:30 Uhr auf das Grundstück gelangt und hatten ein Fenster aufgehebelt. Die Diebe erbeuteten Bargeld und Schmuck sowie einen PC.

Im Bachstelzenweg in Neu Wulmstorf schlugen Diebe in der Zeit zwischen 13 und 20 Uhr zu. Die Täter hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend das Haus. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Nach Zeugenaufruf: Vier verdächtige Frauen Identifiziert

Am 18.11.2020 war es in Buchholz zur einer gefährlichen Körperverletzung gekommen (s. a.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4768299). Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs in den sozialen Medien erschienen wenige Tage später zwei der vier gesuchten Frauen auf der Polizeidienststelle in Buchholz, um den Vorfall aus ihrer Sicht zu schildern. Mittlerweile stehen die Personalien aller vier Beteiligten (17, 17, 19, und 22 Jahre alt) fest. Die Ermittlungen dauern an.

