POL-WL: Pkw gestohlen ++ Neu Wulmstorf/Rade - Werkzeugdiebstähle ++ Rosengarten - Vorfahrt missachtet

Pkw gestohlen

Ein grauer BMW X3 ist in der Nacht zu Mittwoch (25.11.2020) von einem Grundstück an der Straße Eckernworth gestohlen worden. Der Pkw stand in der Auffahrt vor dem Wohnhaus. Die Tatzeit liegt zwischen 23:00 Uhr und 6:40 Uhr. Wie die Täter den Wagen ohne Originalschlüssel entwenden konnten, ist noch unklar.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 25.000 EUR geschätzt. Das Kennzeichen des BMW lautet WL-KS 37. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf/Rade - Werkzeugdiebstähle

In der Nacht zu Mittwoch (25.11.2020) waren Diebe im Tannenweg unterwegs. Die Täter brachen die Türen zweier Kleintransporter auf und gelangten so jeweils auf die Ladefläche. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten sie zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht.

Rosengarten - Vorfahrt missachtet

Auf der Kreuzung Mühlenstraße/Bürgermeister-Glade-Straße kam es am Mittwoch (25.11.2020) zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann wollte gegen 21:30 Uhr mit seinem Mercedes die Kreuzung passieren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 91-jährigen Mannes, der mit seinem VW die Straße befuhr. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 EUR. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

