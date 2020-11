Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

WinsenWinsen (ots)

Die Polizei Winsen sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich, nach Angaben des Opfers, am Montag (23.11.2020), gegen 14.00 Uhr. Demnach war der 23-jährige Geschädigte mit seinem Fahrrad auf der Straße in Höhe des Bahnhofsvorplatzes unterwegs, als ein 30-jähriger Mann, mit dem der Geschädigte in zurückliegender Zeit einen Streit hatte, plötzlich mit einem Messer auf den Radfahrer zulief und in seine Richtung stach. Dabei erlitt der 23-Jährige eine oberflächliche Hautverletzung, die Oberbekleidung wurde beschädigt. Der 30-Jährige stürzte bei dem Angriff zu Boden und warf dem 23-Jährigen anschließend das Messer hinterher, verfehlte ihn aber. Der 23-Jährige hob das Messer auf und fuhr mit dem Rad davon. Später erschien er auf der Polizeidienststelle und erstattete Anzeige.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

