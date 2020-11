Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - BMW gestohlen ++ Winsen - Unter Drogeneinfluss gefahren

GarstedtGarstedt (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag (23.11.2020), 16:15 Uhr und Dienstag, 13:30 Uhr haben Unbekannte auf dem Festplatz am Brandweg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter benutzten einen Trennschleifer, um die Tür gewaltsam öffnen zu können. Anschließend entwendeten sie die Zigaretten und das Wechselgeld aus dem Inneren. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstagabend (24.11.2020), gegen 18:45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter hebelten die Terrassentür der Erdgeschoßwohnung auf und durchsuchten mehrere Räume nach möglicher Beute. Dabei wurden die Diebe von den Bewohnern überrascht und flüchteten. Auf der Flucht ließen einige bereits erbeutete Gegenstände fallen.

Im Rahmen der Fahndung wurde nach einem Zeugenhinweis ein 25-jähriger Mann als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Eine Überprüfung der Spuren am Tatort erhärtete den Verdacht jedoch nicht. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Buchholz - BMW gestohlen

Am Steinbecker Mühlenweg ist am Dienstag (24.11.2020), in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11:00 Uhr ein grauer BMW 730D mit weißer Lederausstattung von einem Privatgrundstück gestohlen worden. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL-MO 105 hat einen Wert von rund 50.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 30-jähriger Mann ist am Dienstag (24.11.2020), gegen 9:30 Uhr von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem VW auf der Hoopter Straße unterwegs war. Hierbei machten die Beamten auch einen Drogentest mit dem Mann. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Kokain an. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

