Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Infostand zur Einbruchsprävention

Neu WulmstorfNeu Wulmstorf (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und bietet durch die früher einsetzende Dunkelheit wieder gute Voraussetzungen für Einbrecher, auch schon zur "normalen" Tageszeit ihrem Handwerk nachzugehen. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das ein erhöhtes Einbruchsrisiko in den Nachmittags- und frühen Abendstunden.

Aus diesem Grund möchte die Polizeiinspektion Harburg Interessierte über das Thema Wohnungseinbruch informieren, aber insbesondere Präventionstipps zur Verhinderung eines Einbruchdiebstahls geben. Dazu wird die Kontaktbeamtin der Polizeistation Neu Wulmstorf, Polizeioberkommissarin Melanie Kanebley, zusammen mit dem Beauftragten für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, am Mittwoch, d. 25.11.2020, von etwa 09.00 - 12.00 Uhr, und am Freitag d. 27.11.2020, von etwa 13.00 - 16.00 Uhr, auf dem Wochenmarkt auf dem Marktplatz in der Bahnhofstraße mit einem kleinen Informationsstand präsent sein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Stände zu besuchen und sich persönlich beraten zu lassen.

