Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Hochsitze in Brand gesetzt

GödenstorfGödenstorf (ots)

Am Sonntagabend (22.11.2020) haben Unbekannte mehrere Hochsitze in Brand gesetzt. Gegen kurz vor 21 Uhr hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Insgesamt sind vier Hochsitze, die sich außerhalb der Ortschaft, links und rechts der Lübberstedter Straße befanden, durch die Brandlegung zerstört worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz hat die Ermittlungen dazu übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr beobachtet worden sind, bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

