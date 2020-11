Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach versuchter Brandstiftung

WinsenWinsen (ots)

Zwei Zeuginnen verhinderten womöglich Schlimmeres: Gestern (22.11.2020), gegen 19.25 Uhr, zündete ein Unbekannter einen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Grapenkamp angestellten Kinderwagen an. Zwei Frauen bemerkten den Brand und schoben sofort den Kinderwagen aus dem Haus ins Freie. So kam es lediglich an der Decke des Treppenhauseinganges zu geringem Schaden durch Rußbildung. Der Kinderwagen brannte aus.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort sowie die Reste des Kinderwagens für die weitere Spurensuche beschlagnahmt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

