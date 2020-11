Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Rosengarten/SottorfRosengarten/Sottorf (ots)

Am 20.11.2020 hat die Polizei in Sottorf drei Fahrräder sichergestellt. Zwei der Räder konnten bereits ihren Eigentümern zugeordnet werden. Sie waren offenbar in der Nacht zum 20.11.2020 in Sottorf gestohlen worden.

Das dritte Fahrrad, ein rotes Damenrad der Marke Pegasus, mit einem gelben Sattelüberzug, konnte bislang nocht nicht zugeordnet werden. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise zu den Eigentümern unter der Telefonnummer 04105 6200.

Medienhinweis: Ein Foto des Rades ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt.

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

