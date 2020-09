Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht beobachtet

Deidesheim (ots)

Wie der Fahrer eines Kastenwagens am Sonntag (27. September 2020) gegen 16:20 Uhr in Deidesheim in der Bahnhofstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Mercedes stieß und sich anschließend aus dem Staub machte, beobachtete eine Zeugin und verständigte die Polizei. Die 38-jährige Deidesheimerin notierte sich das Kennzeichen (Landkreis DÜW. Das Auto konnten die Beamten ausfindig machen und fanden ein ein korrespondierendes Schadensbild, der Fahrer ist noch unbekannt. Da die Zeugin den Fahrer gut beschreiben konnte, ist die Polizei Haßloch zuversichtlich diesen ausfindig zu machen. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der zurückgelassene Schaden beläuft sich auf 400, --EUR.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell