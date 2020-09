Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße, B39, Auffahrunfall mit 3 verletzten Personen und 2 Totalschäden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020, kam es gegen 12:10 Uhr auf der B39 zwischen dem Globus-Kreisel und dem Kreisel zur Louis-Escande-Straße zu einem Auffahrunfall mit drei Verkehrsteilnehmern. Ein 26-jähriger Neustadter befuhr die B39 in Richtung A65, Anschlussstelle Neustadt/W. Süd, und fuhr ungebremst auf den vorausfahrenden, bremsenden Pkw einer 49-jährigen Freimersheimerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird dieses Fahrzeug auf einen weiteren Pkw geschoben und kommt danach abseits der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug des Verursachers kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. In Folge des Unfallgeschehens wird die Freimersheimerin und die Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der Verursacher selbst verletzte sich leicht. Der dritte Unfallbeteiligte blieb unverletzt. An den Fahrzeugen des Neustadters und der Freimersheimerin entstand Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B39 vollständig gesperrt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf ca. 30000 Euro belaufen.

