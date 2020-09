Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rollerfahrer schlägt unvermittelt zu

Bad Dürkheim (ots)

Eine Gruppe aus dem Saarland war am 26.09.2020, gegen 19.40 Uhr in Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord unterwegs. Die Gruppe hielt sich vor einem Fast-Food-Laden auf. Der 30-jährige Geschädigte sprach einen vorbeifahrenden Rollerfahrer an, da dieser offensichtlich keinen Helm trug. Dieser schlug dem Geschädigten hierauf unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Um seine Täterschaft zu verschleiern entfernte sich der 46-jährige Bad Dürkheimer, lies aber seinen Roller zurück. Anhand des Rollerkennzeichens und der Personenbeschreibung konnte der Täter jedoch ermittelt werden. Diesen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er ohne Helm fuhr.

