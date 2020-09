Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Bad Dürkheim (ots)

Ein 34-Jähriger Schweizer wurde am 26.09.2020, gegen 16.30 Uhr durch Passanten beobachtet, wie er auf einem Parkplatz eines Supermarktes Alkohol konsumierte und anschließend mit einem Pkw wegfuhr. Anhand des Kennzeichens konnte der Fahrer an der Halteranschrift in Bad Dürkheim festgestellt werden. Nachdem die Fahrereigenschaft geklärt war, konnte bei diesem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 EUR einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Steffen Rau, PHK Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell