Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Zerkratze Autos im Stadtbereich

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann aus Neustadt/W. habe am Samstagmittag, den 26.09.2020, gegen 13:45 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatzgelände vor einem Geschäft für Haustierbedarf in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt und für wenige Minuten verlassen. In der Abwesenheit zerkratzte eine bislang unbekannte Person offenbar mutwillig mit einem spitzen Gegenstand das Auto des Geschädigten. Da sich der Schaden auf der Fahrerseite über beide Türen hinweg erstreckt, wird von einer Schadenshöhe von 2000EUR ausgegangen.

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr habe ein 24-jähriger Mann aus Esthal sein Auto im Bereich der Wallgasse in der Innenstadt geparkt. Bei der Rückkehr musste auch er erkennen, dass sein Auto vom Tankdeckel bis zum Türgriff auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt worden war. Die Schadenshöhe wird im konkreten Fall auf ca. 1000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung können unter der Tel.-Nr.: 06321/854-0 oder unter pineustadt@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

