Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus PKW

Bad Dürkheim (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22:30 Uhr - 11:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Gutleutstraße die Beifahrerscheibe eines grauen PKW der Marke Peugeot ein, durchwühlten den PKW und entwendeten ein Mobiltelefon, einen petrolfarbenen Koffer mit Kleidung, mehrere Getränkeflaschen und eine Sonnenbrille. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Nicht nur das Auto selbst, auch Handys, Bargeld, Wertsachen etc. geraten in das Visier der Kriminellen. Tipps, wie sie sich vor PKW-Dieben schützen können, finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/geben-sie-autodieben-keine-chance/

