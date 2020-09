Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versammlung - 'Fridays for Future'

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Freitag, den 25.09.2020, fand in der Zeit zwischen 14:00 bis 15:30 Uhr eine Versammlung im Rahmen der 'Fridays for Future' Bewegung unter dem Motto "Kein Grad weiter" statt. Den Redebeiträgen auf dem Neustadter Marktplatz und dem anschließenden Aufzug, welcher sich über weite Teile der Fußgängerzone erstreckte, haben sich nach Schätzungen der Polizei ca. 200 Teilnehmer angeschlossen. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz störungsfrei und friedlich.

