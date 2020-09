Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - PKW kommt nach Verkehrsunfall im Wingert zum Stehen

Bad Dürkheim (ots)

Am 24.09.2020 gegen 14:00 befuhr eine 63-Jähirge mit ihrem Opel Astra den Freinsheimer Kreisel Richtung Dackenheim. Sie kam aus Richtung Weisenheim am Sand und wollte an der zweiten Ausfahrt in Richtung Herxheim am Berg aus dem Kreisel ausfahren. Jedoch lenkte sie aufgrund einer Unachtsamkeit zu früh nach rechts, wodurch sie zwischen der ersten und zweiten Ausfahrt des Kreisels von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr in das angrenzende Feld, wo sie erst in einem Wingert zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden am Wingert und am Fahrzeug von insgesamt 300 Euro.

