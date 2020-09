Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Windschutzscheibe beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 24.09.2020, 14:00 Uhr bis 24.09.2020, 16:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim, im Welsring die Scheibe eines PKW beschädigt. Eine 57-Jährige hatte ihren Ford Fiesta auf dem Lehrerparkplatz im Wellsring abgestellt. Bislang unbekannte Täter beschädigten, vermutlich mit einem Stein, die Windschutzscheibe. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei in Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

