Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am 24.09.2020 gegen 07:30 Uhr wurden zwei bislang unbekannte Täter beobachtet als sie gerade ein Navigationssystem aus einem PKW, der auf dem Wurstmarkt Parkplatz abgestellt war, entwendeten. Die beiden Täter schlugen die hintere Seitenscheibe eines geparkten Nissan Pickup ein. Aus dem Fahrzeug wurde aus der Mittelkonsole ein Autoradio mit integriertem Navi gewaltsam ausgebaut und 2 Jacken entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Nachdem die Täter sich beobachtet fühlten, brachen sie ihre Tat ab und rannten in Richtung Kurgarten/Riesenrad davon. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Beide Täter waren zwischen 30 - 40 Jahre alt und 1,70 - 1,80 Meter groß. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

