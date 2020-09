Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Nächtliche Spritztour endet mit mehreren Straftaten

Grünstadt (ots)

Am Samstag, 26.09.2020 gegen 01:00 Uhr wurde ein Mazda-Fahrer in der Bitzenstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zu Beginn der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 17-jährige Eisenberger nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Seinen nicht zugelassenen Mazda versah er mit zwei Kennzeichen, welche er wenige Stunden zuvor von einem in Eisenberg geparkten Lkw entwendet hatte. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten überstellt und ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichendiebstahl.

