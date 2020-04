Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Vorsätzliche Körperverletzung - Zeugen dringend gesucht

Rösrath (ots)

Am Dienstagabend (14.04.) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Ein 54-Jähriger Rösrather fuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Ford auf der Bensberger Straße in Richtung Rösrath, als er von einem anderen Auto mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. Unmittelbar vor dem Überholmanöver überquerte ein Fußgänger an dieser Stelle die Straße, sodass der 54-Jährige mittels Lichthupe ein Signal gab. Dies missfiel dem anderen Verkehrsteilnehmer offenbar so stark, dass er immer langsamer wurde, anhielt und schließlich gegen das Auto des Rösrathers trat. Dann packte der Unbekannte den 54-Jährigen am Hals, bespuckte und beleidigte ihn und bedrohte ihn mit den Worten "Ich bring dich um". Anschließend setzte er sich wieder in seinen Wagen und raste mit abgeschaltetem Licht davon.

Der flüchtige Autofahrer ist circa 60 Jahre alt, 160 cm groß und sehr schlank. Er trug einen Oberlippenbart und hat ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach dem Fußgänger, der unmittelbar zuvor die Fahrbahn überquerte. Er könnte ein wichtiger Zeuge für die direkt im Anschluss begangenen Straftaten sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

