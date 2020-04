Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Gymnasium

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Gestern Morgen (15.04.) wurde die Polizei zum Gymnasium in der Freiherr-vom-Stein gerufen.

An der Schule befindet sich momentan eine Baustelle und am Vorabend gegen 19 Uhr war noch alles in Ordnung.

Gegen 7 Uhr bemerkte der Hausmeister der Schule, dass ein Teil eines Baugerüstes an einer Wand lehnte. Über dieses konnten Unbekannte wie über eine Leiter an ein Fenster der Damentoiletten gelangen und hebelten dort ein Fenster auf.

Im Objekt wurde offenbar nichts entwendet.

Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst für eine Spurensicherung angefordert.

Für sachdienliche Hinweise bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell