Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Ladendiebe festgenommen

Rösrath (ots)

Am Mittwochvormittag (15.04.) wurden zwei Männer (22,24) beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt auf der Hauptstraße erwischt und vorläufig festgenommen. Die Diebe wollten zwei Wodka-Flaschen stehlen und wurden dabei gegen 11:00 Uhr von zwei aufmerksamen Zeugen beobachtet, angesprochen und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Die aus Polen stammenden Männer sind bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen und verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. (ma)

