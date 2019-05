Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Radfahrerin verletzte sich bei Sturz schwer

Hamminkeln (ots)

Am 19.05.2019 um 11:57 Uhr stürzte eine Radfahrerin in Hamminkeln auf der Weststraße in Höhe der einmündenden Kesseldorfer Straße und verletzte sich schwer. Die 46-jährige Frau aus Bocholt befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Weststraße aus Richtung Ringenberger Straße in Fahrtrichtung Kesseldorfer Straße. Noch vor Erreichen der einmündenden Kesseldorfer Straße bremste sie ihr Fahrrad ruckartig ab, da sie einen PKW wahrnahm, welcher die Kesseldorfer Straße aus Richtung Minkelsches Feld in Fahrtrichtung der Weststraße befahren hatte. Der 54-jährige Fahrer des PKW hatte sein Fahrzeug allerdings bereits rechtzeitig abgebremst und hielt noch vor dem Radweg. Die Radfahrerin stürzte auf Grund ihres Bremsmanövers und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem sie stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Infolge des Sturzes entstand lediglich am Fahrrad geringfügiger Sachschaden.

