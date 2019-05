Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Dinslaken (ots)

Am Samstag, 18.05.2019, gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem PKW in Dinslaken die Ziegelstraße in Richtung Hünxer Straße. Auf Höhe der Ziegelstraße/Krusenstraße geriet er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem ihm entgegenkommenden PKW eines 52-jährigen Mannes aus Dinslaken. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und Krankenhäusern in Dinslaken und Duisburg zur stationären Behandlung zugeführt. Die beiden Insassen des 52-jährigen Mannes wurden jeweils leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen

