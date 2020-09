POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Auffälliger "Pritschenwagen" verursacht Unfall durch ungesicherte Ladung

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße: Auffälliger "Pritschenwagen" verursacht Unfall durch ungesicherte Ladung

Neustadt/Weinstraße

Am Samstag, den 26.09.2020, kam es gegen 15:30 Uhr auf der B39 zwischen den Neustadter Ortschaften Lachen-Speyerdorf und Geinsheim zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim war auf dem Heimweg mit seiner Familie in Richtung Speyer, als plötzlich ein Gegenstand in der Frontscheibe seines Pkw` s einschlug und diese stark beschädigte. Kurz zuvor sei dem geschockten Mann ein sogenannter "Pritschenwagen" in auffälliger gelber Farbe entgegengekommen. Durch die Einsatzkräfte konnte vor Ort in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei dem Gegenstand um ein kleines Stück abgetrennter Stahlmatte/Stahlgitter handelte, welches offensichtlich durch das Nutzfahrzeug transportiert und nicht ordnungsgemäß gesichert worden war. Die Familie aus dem Kreis Germersheim war geschockt, blieb jedoch unverletzt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliches Ladegut, egal ob bei Pkw oder Lkw und dessen Anhänger, vor Fahrtantritt - selbst bei einer Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegungen - gegen verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen ordnungsgemäß und geeignet gesichert werden müssen. Ungesicherte Ladung kann Unfälle mit verheerenden Auswirkungen verursachen.

