Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei findet unterkühlten und entkräfteten Senior bei Vermisstensuche

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Glücklich endete am Samstagabend die Suche nach einem vermissten Senior in Söhrewald-Eiterhagen. Der 73-jährige Mann hatte, wie die besorgten Mitarbeiter einer Seniorenwohnanlage mitteilten, die Einrichtung nach dem Abendessen unbemerkt verlassen. Da der Senior nicht in der Lage ist, sich zu orientieren, alarmierten die Pflegekräfte umgehend die Polizei. Mehrere Streifen führten sofort eine großangelegte Suche nach dem Vermissten durch. Gegen 23 Uhr konnten Polizisten den unterkühlten 73-Jährigen auf einem dunklen Grundstück im Ortsteil Eiterhagen auffinden, noch bevor ein angeforderter Polizeihubschrauber sowie Mantrailer-Hunde vor Ort eintrafen. Wie die eingesetzten Polizeibeamten berichten, lag der Senior nur etwa 30 Zentimeter von einem Abhang entfernt hinter eine Hecke. Offenbar hatten ihn bei seinem "Spaziergang" die Kräfte verlassen. Nach einer ersten Versorgung durch Rettungskräfte musste er glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden, sondern konnte nach Hause zurückkehren.

