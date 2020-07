Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe in Geschäften unterwegs: Täter erbeuten Schmuck; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte Trickdiebe waren am Freitagnachmittag in zwei Antiquitätengeschäften im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen unterwegs. Während sie in einem Laden scheiterten, da der Verkäufer Verdacht schöpfte, erbeuteten sie in einem angrenzenden Geschäft mehrere Schmuckstücke. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass beide Taten auf das Konto derselben Täter gehen. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Verkäufer schöpft Verdacht

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereigneten sich die Taten in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Querallee, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:25 Uhr. Zunächst hatte sich ein Kunde in einem der beiden Geschäfte auffällig nach Goldschmuck erkundigt und war dem Verkäufer hierbei sehr nah gekommen. Dieser schöpfte daraufhin Verdacht, dass der Mann möglicherweise etwas stehlen möchte, weshalb er ihm in bestimmter Art und Weise zu verstehen gab, dass er keinen derartigen Schmuck verkauft. Daraufhin verließ der Unbekannte das Geschäft.

Täter erbeuten Schmuck

Nachdem er zunächst leer ausgegangen war, begab sich offenbar derselbe Täter anschließend in das angrenzende Geschäft, wo er Kaufinteresse an Schmuckstücken in verschiedenen Auslagen vortäuschte. Während er sich von der Verkäuferin beraten ließ, kamen eine Frau und zwei "Kinder" in den Laden, die sich als Familie des Mannes ausgaben. Geschickt lenkten die dreisten Trickdiebe die Verkäuferin derart ab, sodass ihnen zunächst unbemerkt der Diebstahl von mehreren Schmuckstücken gelang. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die sofort nach Bekanntwerden des Trickdiebstahls eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung

Von den unbekannten Dieben, die einen dunklen Teint und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen, liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter, der in beiden Geschäften auftrat: 45 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare, kurzer schwarzer Bart, trug ein hellblaues Hemd, eine dunkle Hose und schwarze Lackschuhe, trug einen Mund-Nasenschutz

2. Täterin: 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, sehr kräftig/ dick, dunkle Haare, trug ein buntes Kopftuch, bekleidet mit einem langen Rock

3. Täter: 15 bis 17 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, dunkle Haare, dunkle Hose

Von der vierten jugendlichen Person liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Wer den ermittelnden Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

